Wiener Stadthalle: Carola Lindenbauer wird Geschäftsführerin

Wien (APA) - Die Wiener Stadthalle bekommt mit Carola Lindenbauer eine neue kaufmännische Geschäftsführerin: Ab 1. Jänner wird die studierte Juristin die Funktion übernehmen und damit Kurt Gollowitzer nachfolgen, der mit 1. September zum neuen Chef der Wien-Holding bestellt wurde.

Lindenbauer war bisher bereits in diversen Unternehmungen der Wien-Holding, zu der auch die Stadthalle gehört, tätig, wie in einer Aussendung am Montag informiert wurde. Sie wird Österreichs größte Veranstaltungshalle an der Seite von Wolfgang Fischer, der weiterhin Geschäftsführer bleibt, leiten.