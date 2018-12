Vier Pkw und 150 Autoschlüssel in Klagenfurt gestohlen

Klagenfurt (APA) - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in einem Autohaus in Klagenfurt reiche Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie vier teure Autos (drei der Marke Audi, einen VW), fünf Kennzeichentafeln und 150 Schlüssel für Neu- und Gebrauchtwagen. Der Schaden beträgt mehr als 300.000 Euro.