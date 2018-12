Tennis: Thiem und Top-Matches bei Australian Open 2019 auf ServusTV

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA146 vom Montag ist der Vorname im letzten Satz auf Andrea (nicht: Maria) zu ändern. --------------------------------------------------------------------- ~ Melbourne (APA) - Die Matches von Dominic Thiem bei den Tennis-Australian-Open ab 14. Jänner in Melbourne werden auf ServusTV zu sehen sein. Der Privatsender wird laut Aussendung vom Montag zudem jeden Tag eine Top-Partie der Herren zeigen, auch liegen demnach die Österreich-Live-Übertragungsrechte an den beiden Semifinali und dem Endspiel der Herren beim Sender. Ebenso sind einstündige Zusammenfassungen geplant.

Als Experte neben Kommentator Christian Nehiba wurde für die Übertragungen Österreichs Ex-Topspieler Alexander Antonitsch verpflichtet. Der 50-jährige Kärntner hatte bisher für Eurosport kommentiert. Die Partien werden überdies im Livestream sowie zeitversetzt in der Mediathek zu sehen sein. Das ServusTV-Team wird von vor Ort auch von Andrea Schlager moderierte Hintergrundberichte, Interviews und Analysen liefern.