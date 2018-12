Wiener Börse (Einheitswerte) - Fünf Gewinner, ein Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag fünf Kursgewinnern ein -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 839 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Manner mit plus 6,35 Prozent auf 67,00 Euro (13 Aktien), Wiener Privatbank mit plus 4,44 Prozent auf 9,40 Euro (100 Aktien) und SW Umwelttechnik mit plus 0,80 Prozent auf 12,60 Euro (600 Aktien).

Die einzigen Verlierer waren K Industries mit minus 4,41 Prozent auf 56,40 Euro (100 Aktien).

Im mid market fielen Sanochemia um 5,63 Prozent auf 1,34 Euro (3.093 Aktien), während DWH Deutsche Werte Holding unverändert bei 4,84 Euro tendierten (819 Aktien).