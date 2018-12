Mumbai (Bombay) (APA/dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der indischen Metropole Mumbai sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 88 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Montagnachmittag (Ortszeit) aus zunächst unbekannter Ursache in dem staatlichen Krankenhaus im Stadtteil Marol ausgebrochen.

Die Flammen wurden später unter Kontrolle gebracht. Es wurde allerdings befürchtet, dass sich weitere Opfer in dem Gebäude befinden.