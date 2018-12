Krankenhaus in Mumbai in Flammen - Zahl der Toten auf sechs gestiegen

Mumbai (Bombay) (APA/dpa) - Beim Brand in einem Krankenhaus in der indischen Metropole Mumbai sind sechs Menschen ums Leben gekommen. 133 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Montagnachmittag (Ortszeit) wegen eines elektrischen Kurzschlusses zwischen drittem und viertem Stock des fünfstöckigen staatlichen Krankenhauses im Stadtteil Marol ausgebrochen.