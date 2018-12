Henkel ruft „Lysoform Schimmel-Entferner 500ml“ zurück

Düsseldorf (APA) - Die Henkel AG hat das Produkt „Lysoform Schimmel-Entferner 500ml“ zurückgerufen, nachdem es in einigen Fällen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Sprühkopf von der Flasche löst und dadurch Reinigungsmittel herausspritzt. Gelange die Flüssigkeit in die Augen, seien Verletzungen möglich, hieß es am Montag.

Käufer des Lysoform-Sprays werden daher gebeten, die komplette Flasche in einem Plastiksackerl zur Entsorgung in eine Filiale von Eurospar, Hausmann, Kiennast Nah & Frisch, Interspar, Merkur, Metro, Müller, Multikauf, M-Preis, Prokauf, Sutterlüty, Tabor oder Transgourmet zu bringen. Dort erhält man den Kaufpreis rückerstattet.

(S E R V I C E - Telefonische Beratung unter 00800-80007060 oder per E-Mail unter consumerservice.lhc@henkel.com)

