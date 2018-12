Ski alpin: Hirscher auch im Parallel-RTL top: 62. Weltcupsieg

Alta Badia (APA) - Marcel Hirscher hat am Montag in Alta Badia erstmals auch in einem Parallel-Riesentorlauf triumphiert. Der Salzburger feierte durch einen Finalerfolg über den Franzosen Thibaut Favrot seinen 62. Weltcupsieg und stellte damit die ÖSV-Bestmarke von Annemarie Moser-Pröll ein. Der siebenfache Weltcupsieger baute seine Gesamtführung aus.

Hirscher hatte es als einziger von neun Österreichern in das Viertelfinale geschafft. Stefan Brennsteiner schied im Achtelfinale aus. Hirscher besiegte der Reihe nach seinen Landsmann Roland Leitinger (nach zwei Läufen) und danach in jeweils einem Heat Kjetil Jansrud (NOR/Sieger 2015/+0,13 Sek.), Stefan Luitz (GER/+0,08), Vorjahresgewinner Matts Olsson (SWE/ausgeschieden) und Favrot (+0,14).