Ski alpin: Hirscher nach 62. Weltcup-Sieg gleichauf mit Moser-Pröll

Wien/Alta Badia (APA) - Alpin-Rennfahrer Marcel Hirscher hat am Montag in Alta Badia seinen 62. Weltcup-Sieg gefeiert und ist damit in dieser Kategorie gemeinsam mit Annemarie Moser-Pröll Österreichs erfolgreichster Skisportler. Bei den Herren ist nur der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen weiterhin besser als Hirscher, auch US-Star Lindsey Vonn liegt mit 82 Erfolgen klar vor Hirscher.

~ Gemischtes Ranking meiste Weltcupsiege Ski alpin Damen und Herren: 1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 Siege 2. Lindsey Vonn (USA) 82 * 3. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62 . Marcel Hirscher (AUT) 62 * 5. Vreni Schneider (SUI) 55 6. Hermann Maier (AUT) 54 7. Alberto Tomba (ITA) 50 8. Mikaela Shiffrin (USA) 48 * 9. Renate Götschl (AUT) 46 . Marc Girardelli (LUX) 46

* = noch aktiv ~