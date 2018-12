Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Montag mehrheitlich tiefer geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Petro Welt Technologies mit einem Abschlag von 5,49 Prozent.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 4,99 -0,29 -5,49 5,28 13.599 Fabasoft 13,30 0,20 1,53 13,10 301 S&T 16,41 -0,63 -3,70 17,04 237.217 Sanochemia 1,38 -0,03 -2,13 1,41 12.333 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA496 2018-12-17/20:24