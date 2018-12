Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Parallel-RTL der Herren in Alta Badia

Alta Badia (APA) - Der offizielle Endstand des alpinen Weltcup-Parallelriesentorlaufs der Herren am Montag in Alta Badia:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 2. Thibaut Favrot (FRA) 3. Alexis Pinturault (FRA) 4. Matts Olsson (SWE) 5. Stefan Luitz (GER) 6. Gino Caviezel (SUI) 7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 8. Henrik Kristoffersen (NOR) 9. Stefan Brennsteiner (AUT) 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 11. Thomas Tumler (SUI) 12. Kjetil Jansrud (NOR) 13. Luca de Aliprandini (ITA) 14. Mathieu Faivre (FRA) 15. Manfred Mölgg (ITA) 16. Tommy Ford (USA) 17. Ryan Cochran-Siegle (USA) 18. Marco Schwarz (AUT) 19. Pawel Trichischew (RUS) 20. Riccardo Tonetti (ITA) 21. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 22. Loic Meillard (SUI) 23. Manuel Feller (AUT) 24. Marco Odermatt (SUI) 25. Thomas Fanara (FRA) 26. Philipp Schörghofer (AUT) 27. Matthias Mayer (AUT) 28. Roland Leitinger (AUT) 29. Zan Kranjec (SLO) 30. Elia Zurbriggen (SUI) 31. Vincent Kriechmayr (AUT) 32. Max Franz (AUT) ~ Wichtigere Duelle:

Finale: Hirscher schlägt Favrot (+ 0,14 Sek.)

Um Platz drei: Pinturault s. Olsson (0,18)

Um Platz fünf: Luitz s. Caviezel (0,27)

Die weiteren Duelle der Österreicher:

Halbfinale: Hirscher s. Olsson (out)

Viertelfinale: Hirscher s. Luitz (0,08)

Achtelfinale: Hirscher s. Jansrud (0,13), Caviezel s. Brennsteiner (0,08)

1. Runde: Hirscher s. Leitinger (0,62), Luitz s. Schwarz (0,04), Kilde s. Feller (0,47), Mölgg s. Mayer (0,15), De Aliprandini s. Kriechmayr (out), Kristoffersen s. Schörghofer (0,02), Ford s. Franz (0,46)