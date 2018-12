Ski alpin: Weltcup-Wertungen nach Herren-Parallel-RTL in Alta Badia

Alta Badia (APA) - Die alpinen Ski-Weltcup-Wertungen nach dem Parallel-Riesentorlauf der Herren am Montagabend in Alta Badia:

Herren - Gesamtwertung nach 11 Rennen:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 480 2. Max Franz (AUT) 341 3. Aksel Lund Svindal (NOR) 333 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 303 5. Mauro Caviezel (SUI) 283 6. Henrik Kristoffersen (NOR) 260 7. Beat Feuz (SUI) 253 8. Kjetil Jansrud (NOR) 250 9. Vincent Kriechmayr (AUT) 241 10. Alexis Pinturault (FRA) 203 11. Matts Olsson (SWE) 190 12. Christof Innerhofer (ITA) 189 13. Johan Clarey (FRA) 172 14. Dominik Paris (ITA) 166 15. Matthias Mayer (AUT) 160

Weiter: 17. Hannes Reichelt (AUT) 154 23. Manuel Feller (AUT) 111 39. Christoph Krenn (AUT) 60 41. Christian Walder (AUT) 59 55. Marco Schwarz (AUT) 39 56. Michael Matt (AUT) 36 58. Christian Hirschbühl (AUT) 32 61. Stefan Brennsteiner (AUT) 29 62. Johannes Kröll (AUT) 27 66. Johannes Strolz (AUT) 24 69. Philipp Schörghofer (AUT) 23 76. Roland Leitinger (AUT) 19 . Otmar Striedinger (AUT) 19 88. Marc Digruber (AUT) 12 104. Christopher Neumayer (AUT) 4 107. Romed Baumann (AUT) 3 ~ Riesentorlauf Herren (4):

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 380 2. Matts Olsson (SWE) 190 3. Alexis Pinturault (FRA) 188 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 180 5. Stefan Luitz (GER) 157 6. Loic Meillard (SUI) 131 7. Tommy Ford (USA) 116 8. Thomas Tumler (SUI) 113 9. Thomas Fanara (FRA) 109 10. Mathieu Faivre (FRA) 100 11. Thibaut Favrot (FRA) 93 12. Gino Caviezel (SUI) 84 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 83 14. Manuel Feller (AUT) 82 . Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 82

Weiter: 27. Stefan Brennsteiner (AUT) 29 29. Philipp Schörghofer (AUT) 23 32. Roland Leitinger (AUT) 19 37. Marco Schwarz (AUT) 13 40. Johannes Strolz (AUT) 8 43. Matthias Mayer (AUT) 4 45. Max Franz (AUT) 1 . Vincent Kriechmayr (AUT) 1 ~ Mannschaft Herren (11):

~ 1. Österreich 1873 2. Norwegen 1396 3. Schweiz 1284 4. Frankreich 1031 5. Italien 673 6. USA 581 7. Deutschland 432 8. Schweden 250 9. Slowenien 203 10. Kanada 127 11. Kroatien 30 12. Großbritannien 22 13. Russland 15 14. Slowakei 14 15. Bulgarien 11 16. Belgien 3 ~ Nationencup (20):

~ 1. Österreich 3456 2. Schweiz 2262 3. Norwegen 1966 4. Frankreich 1415 5. USA 1315 6. Italien 1257 7. Deutschland 807 8. Schweden 560 9. Kanada 402 10. Slowenien 382 11. Slowakei 290 12. Liechtenstein 125 13. Tschechien 54 14. Großbritannien 32 15. Kroatien 30 16. Russland 15 17. Bulgarien 11 18. Japan 8 19. Neuseeland 5 20. Belgien 3 . Polen 3 ~