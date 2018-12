Fußball: Köln nach Heim-3:0 über Magdeburg weiter auf Aufstiegskurs

Köln (APA) - Der 1. FC Köln bleibt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Ohne den weiterhin angeschlagenen ÖFB-Teamspieler Louis Schaub feierten die „Geißböcke“ am Montagabend in der 17. Runde einen 3:0-(1:0)-Heimsieg über Nachzügler Magdeburg und liegen einen Punkt hinter Leader HSV auf Platz zwei. Die Hamburger hatten am Freitag mit einem 2:1 in Duisburg vorgelegt.