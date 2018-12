Britische Handelskammer erwartet nur mageres Wirtschaftswachstum 2019

London (APA/Reuters) - Die Brexit-Unsicherheit bremst die britische Wirtschaft nach Einschätzung der dortigen Handelskammer spürbar. Für 2018 sei nur mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,2 Prozent zu rechnen, für 2019 dann von 1,3 Prozent, prognostizierte die Wirtschaftsvereinigung am Dienstag. Das wären die zwei schwächsten Jahre seit der Rezession nach der Weltwirtschaftskrise vor einem Jahrzehnt.

Viele Unternehmen investierten momentan kaum noch, weil unklar sei, wie das Verhältnis Großbritanniens zur EU künftig gestaltet werde. Das Land will Ende März 2019 aus der Europäischen Union austreten. Die Schwäche des Pfund heize zudem die Inflation an, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälere.

Premierministerin Theresa May hat sich mit der EU mühsam auf die Details des Scheidungsvertrags geeinigt. Im Londoner Parlament hat sie dafür aber keine Mehrheit und steht auch parteiintern enorm unter Druck. Die Wirtschaft fürchtet deswegen einen ungeordneten Brexit.