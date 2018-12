85-Jährige in Innsbruck von Pkw erfasst und schwer verletzt

Innsbruck (APA) - Eine 85-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Innsbruck schwer verletzt worden. Die Frau wollte an der Kreuzung Schöpfstraße/Peter Mayr Straße auf einem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren, als ein 33-jähriger Pkw-Lenker sie übersah und erfasste, teilte die Polizei mit. Die Pensionistin wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen.