Pkw stand auf Firmengelände in Korneuburg in Flammen

Korneuburg (APA) - Im Innenhof eines Firmengeländes in Korneuburg ist in der Nacht auf Dienstag ein Pkw in Flammen gestanden. Das Feuer griff auf ein nebenan abgestelltes Fahrzeug sowie auf eine Halle über, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Mitglieder dreier Wehren löschten den Brand innerhalb von rund einer Dreiviertelstunde. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren vorerst unbekannt.