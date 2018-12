Ski alpin: Weltcup-Debüt für Patrick Feurstein in Saalbach

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA080 vom 18.12.2018 muss im Titel und Text der Name auf Feurstein (nicht: Feuerstein) berichtigt werden. Außerdem ist im Riesentorlauf-Aufgebot Magnus Walch zu ergänzen --------------------------------------------------------------------- ~ Innsbruck (APA) - Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hat für die zwei Weltcup-Heimrennen in Saalbach-Hinterglemm die Aufgebote nominiert. Im Riesentorlauf am Mittwoch gibt dabei der 22-jährige Vorarlberger Patrick Feurstein sein Weltcup-Debüt.

Die ÖSV-Aufgebote für die Weltcup-Rennen in Saalbach:

Riesentorlauf (Mittwoch): Marcel Hirscher, Manuel Feller, Philipp Schörghofer, Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz, Dominik Raschner, Marco Schwarz, Patrick Feurstein, Magnus Walch

Slalom (Donnerstag): Marcel Hirscher, Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz, Marc Digruber, Christian Hirschbühl, Dominik Raschner, Johannes Strolz, Fabio Gstrein