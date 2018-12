Kulturkalender 2019 - Kärnten 7

Klagenfurt (APA) -

~ 2.1. Die Nacht der Musicals Klagenfurt, Messearena 3.1. Neujahrskonzert des Klagenfurt, Konzerthaus

Kärntner

Sinfonieorchesters 4./5.1. 13. Klagenfurter Klagenfurt, Konzerthaus

Kleinkunstpreis

„Herkules“ 5.1. Konzert Glenn Miller Klagenfurt, Konzerthaus

Orchestra „Jukebox

Saturday Night“ 6.1. Neujahrskonzert „Eviva St. Veit, Blumenhalle

Espana“ 11.1. Premierensitzung der Villach, Congress Center

Villacher Faschingsgilde 12.1. Premiere Stadtgerücht zu Klagenfurt, Messearena

Clagenfurth 18./19.1. „Wenn die Musi Bad Kleinkirchheim,

spielt“-Winter Open Air Kaiserburg Talstation 19.1. Konzert Balint Kasza Klagenfurt, Konzerthaus

Verdi Orchestra 24.1. Premiere „Bella Figura“ Klagenfurt, Stadttheater

von Yasmina Reza 31.1. Konzert Musikverein Klagenfurt, Konzerthaus

Kärnten - „Wiener

Concertverein“ 14.2. Premiere „Pelleas et Klagenfurt, Stadttheater

Melisande“ von Claude

Debussy 18.2. Konzert Mitteleuropa Klagenfurt, Konzerthaus

Orchestra 21.2. Musical „Das Phantom der Klagenfurt, Messearena

Oper“ 24.2. Konzert Kärntner Klagenfurt, Konzerthaus

Sinfonieorchester

„Nicholas Carter &

Ingolf Wunder“ 27./28.2. Musikkabarett Paul Klagenfurt, Messearena

Pizzera & Otto Jaus 7.3. Premiere „Vor Klagenfurt, Stadttheater

Sonnenaufgang“ von Ewald

Palmetshofer nach

Gerhart Hauptmann 9.3. Konzert Vienna Brass Villach, Congress Center

Connection 9.3. Konzert „The Johnny Cash Klagenfurt, Konzerthaus

Show - The Man, His

World, His Music“ 16.3. Tanzshow „Night of The Klagenfurt, Messearena

Dance“ 20.3. Konzert Minguet Quartett Klagenfurt, Konzerthaus 21.3. Konzert Musikverein Klagenfurt, Konzerthaus

Kärnten: Ukrainische

Nationalphilharmonie

Charkiw 24.3. Verleihung Klagenfurt, Konzerthaus

„Gert-Jonke-Preis“ 28.3. Premiere „Koma“ von Klagenfurt, Stadttheater

Georg Friedrich Haas 29.3. Kabarett Thomas Stipsits Villach, Congress Center 30.3. Kabarett Gernot Kulis Klagenfurt, Messearena 30.3. Konzert „Sgt. Pepper - Villach, Congress Center

Die ultimative

Beatles-Show“ 10.4. Theater „Elfriede Villach, Congress Center

Jelinek - Am Königsweg“ 11.4. Premiere „Antigone“ von Klagenfurt, Stadttheater

Sophokles 24.4. Theater „Geschichten aus Villach, Congress Center

dem Wiener Wald“ 25.4. Konzert Philharmonisches Villach, Congress Center

Orchester Györ Mai - Oktober Musikwochen Millstatt Millstatt, Stift 2.5. Premiere „Evita“ von Klagenfurt, Stadttheater

Andrew Lloyd Webber 4./5.5. „Afrika Afrika!“ nach Klagenfurt, Messearena

einer Idee von Andre

Heller 6.5. Konzert Münchner Villach, Congress Center

Bach-Orchester 7.5. Konzert Odense Villach, Congress Center

Symphonieorkest 10.5. Konzert 10 Jahre Saso Villach, Congress Center

Avsenik und seine

Oberkrainer 18.5. Konzert Klaus Lippitsch Villach, Congress Center

- Die Welt klingt 25.5. Konzert Die Seer Klagenfurt, Messearena 25.5. Oper „Der Liebestrank“ Villach, Congress Center

von Gaetano Donizetti 26.5.-15.8. St. Pauler Kultursommer St. Paul/Lavanttal,

verschiedene Orte 31.5. Konzert Wolfgang Ambros, Moosburg, Schlosswiese

Opus, Spider Murphy Gang 1.6. Konzert Christina Moosburg, Schlosswiese

Stürmer 12.-15.6. Musikfestival Klagenfurt, Konzerthaus

„Wörthersee Classics“ 17.6. „Romeo und Julia“ - Villach, Congress Center

Tanzstück von Mei Hong

Lin 20.6.-20.7. Theater Sommer Klagenfurt, Stadthaus

Klagenfurt mit „Im

Weißen Rössl - Wo die

Welt noch himmelblau

ist“ 23.6. Konzert Herbert Pixner Finkenstein, Burgarena 26.-30.6. 43. Tage der Klagenfurt, ORF-Theater

deutschsprachigen

Literatur -

Bachmannpreis 28./29.6. Konzert Ed Sheeran Klagenfurt,

Wörtherseestadion 2.7.-28.8. Festival „Carinthischer Ossiach, Villach,

Sommer“ (Eröffnung am verschiedene Orte

7.7.) 3.7. Konzert Albert Hammond Finkenstein, Burgarena 4.7.-16.8. Sommerspiele Eberndorf Eberndorf, Stift 6.7. Kabarett Klaus Eckel Finkenstein, Burgarena 6.-27.7. Musikforum Viktring Klagenfurt, Stift

Viktring 10.7. Konzert Mnozil Brass Finkenstein, Burgarena 11.-13.7. World Bodypainting Klagenfurt, Goethepark

Festival 11.7.-Ende August Spielsaison 2019 Haimburg, Heunburg

Heunburg Theater 12.7. Opern-Aufführung Finkenstein, Burgarena

„Nabucco“ 12./13.7. Musik- und Stockenboi, Naturarena

Kulturfestival

„woodstockenboi“ 12.7.-31.8. Komödienspiele Porcia Spittal/Drau, Schloss

Porcia 18.7. Konzert Nik P. Finkenstein, Burgarena 19.7. Konzert Bon Jovi Klagenfurt,

Wörtherseestadion 19./20.7. Starnacht am Wörthersee Klagenfurt, Ostbucht 27.7. Konzert Eros Ramazzotti Klagenfurt,

Wörtherseestadion 31.7. Operetten- und Finkenstein, Burgarena

Musicalgala mit dem

Savaria

Sinfonieorchester 2.8. Konzert Konstantin Finkenstein, Burgarena

Wecker-Trio mit Fany

Kammerlander und Jo

Barnikel 3.8. Konzert Andrea Berg Klagenfurt,

Wörtherseestadion 7.-11.8. 12. Internationales Millstatt, Kongresshaus,

Gitarrenfestival Stiftskirche 9./10.8. Klagenfurter Klagenfurt, Innenstadt

Altstadtzauber 10.8. Konzert Semino Rossi Finkenstein, Burgarena 11.8. Konzert Radio Doria mit Finkenstein, Burgarena

Jan Josef Liefers 21.8. Perpetuum Jazzile Vocal Finkenstein, Burgarena

Orchestra 23./24.8. Konzert Die Seer Finkenstein, Burgarena 24.8. Konzert Status Quo Moosburg, Schlosswiese 31.8. Konzert Julian Le Play Finkenstein, Burgarena 31.8.-15.9. „Trigonale“ - Festival Tanzenberg/St.

der Alten Musik Georgen/St. Veit September/Oktober Ausstellung „For Forest“ Klagenfurt,

Wörtherseestadion 10.10. Comedy Michael Klagenfurt, Messearena

Mittermeier 18.10. Kabarett Viktor Gernot Villach, Congress Center 25.-27.10. Aufführung St. Veit/Glan, Rathaus

Trigonale-Festival

„Favola in musica

l‘orfeo“ von Claudio

Monteverdi 26.10. Comedy Kaya Yanar Klagenfurt, Messearena 22.11. Musikkabarett Paul Klagenfurt, Messearena

