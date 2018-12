Simply Red-Sänger Mick Hucknall nennt Ed Sheeran „Sohn“

Hamburg (APA/dpa) - Die britischen Popstars Mick Hucknall (58) und Ed Sheeran (27) nennen sich laut Hucknall gegenseitig „Sohn“ und „Dad“. Das ungewöhnliche Anrede-Ritual der weder verwandt noch verschwägerten Musikstars geht auf das Konto von Ed Sheeran, wie der Simply-Red-Sänger sagte.

„Als ich Ed das erste Mal auf einer Party sah, kam er auf mich zu und begrüßte mich mit: „Hallo Dad“, sagte Hucknall schmunzelnd. Eine gewisse Ähnlichkeit ließe sich nicht bestreiten – was vor allem an den rot-gelockten Haaren liege.

Musikalisch gehen die Popstars allerdings verschiedene Wege. Dennoch sei „Sohnemann Ed“ der einzige musikalische Lichtblick, den Hucknall in den vergangenen Jahren ausgemacht hat. „Der letzte, der mich aber so richtig umgehauen hat, war James Brown“, sagte er. Die musikalische Gegenwart interessiere ihn wenig. Mit seiner Band Simply Red veröffentlichte Hucknall kürzlich das Live-Album „Symphonica In Rosso – Live At Ziggo Dome, Amsterdam“, auf dem sie mit 40-köpfigem Orchester ihre größten Hits interpretieren.