Fußball: Salzburg in Vorbereitung gegen Club von Ex-Coach Schmidt

Salzburg (APA) - Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg wärmt sich u.a. mit einem Testspiel gegen den Club von Ex-Coach Roger Schmidt für das Frühjahr auf. Wie die „Bullen“ am Dienstag bekanntgaben, kommt es im Rahmen des Trainingslagers in Lagos (24. Jänner - 2. Februar) am 1. Februar zum Duell mit Chinas aktuellem Cupsieger Beijing Guoan.

Kein Wiedersehen wird es dann aber mit Salzburgs Ex-Goalgetter Jonatan Soriano geben. Der Spanier wechselt im Jänner von Peking zum saudischen Tabellenführer Al-Hilal Riad.

In der am 14. Jänner startenden Vorbereitung stehen insgesamt sechs Testpartien auf dem Programm, mit USK Anif (18. Jänner) und Sparta Prag (27. Jänner) sind zwei weitere Gegner bereits fix. Ernst wird es für die Elf von Marco Rose am 14. Februar mit dem Europa-League-Sechzehntelfinalhinspiel bei Club Brügge.