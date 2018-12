Staatspreis Werbung 2018 an Kampagne für XXX-Lutz

Wien (APA) - Der Staatspreis Werbung 2018 für die beste Gesamtkampagne ging an „XXX-Lutz - Wahl 2017“, die von Demner, Merlicek & Bergmann sowie der FilmFactory Werbe- und Industriefilmges.m.b.H. umgesetzt wurden. Den Staatspreis für den besten „Werbefilm“ erhielt die Filmproduktion von PPM Filmproductions GmbH und Jung von Matt/DONAU Werbeagentur GmbH für das Projekt „Erste Bank und Sparkasse - Better Me“.

In der Kategorie Print/Outdoor siegte die WE LOVE\TBWA Werbeagentur mit dem Projekt „PEOPLE MATCHING ARTWORKS“ für die Österreichische Galerie Belvedere, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit.

Einen Sonderpreis der Jury für eine regionale oder KMU-Kampagne gab es für die Strussnig Fenster GmbH für die von der Agentur CMM Werbe- und Positionierungsagentur umgesetzte Kampagne „Strussnig-Ohrenblicke: Mit Innovation zur Win-Win-Win-Situation“. Der Publikumspreis der Mediaprint ging an die Agentur ideas4you und Auftraggeber Aktion Regen - Verein für Entwicklungszusammenarbeit zur weiblichen Genitalverstümmelung.