Wien (APA) - Die österreichische Fußball-Bundesliga startet mit einem Freitagspiel am 22. Februar in die Frühjahrssaison. Die 19. Runde wird mit der Partie LASK - Austria Wien (19.30 Uhr) eröffnet, am Samstag folgen WAC - Altach und Admira - Wacker Innsbruck (jeweils 17.00 Uhr).

Am Sonntag (24.2.) treffen zunächst Mattersburg und Sturm sowie Hartberg und St. Pölten (jeweils 14.30) aufeinander, ehe um 17.00 Uhr das Match Rapid - RB Salzburg angepfiffen wird.