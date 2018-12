Rene Pape wird zum Kammersänger ernannt

Wien (APA) - Sein Bass lässt seit vielen Jahren die Eingeweide der Opernfreunde beben: Nun wird Rene Pape - derzeit wieder als Sarastro in Mozarts „Zauberflöte“ in der Wiener Staatsoper zu erleben - zum Österreichischen Kammersänger ernannt. Im Anschluss an die heute, Dienstag, stattfindende Aufführung wird der Dresdner auf offener Bühne den neuen Berufstitel erhalten.