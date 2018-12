Wintertemperaturen der letzten 50 Jahre in Tirols Bergen unverändert

Innsbruck (APA) - Eine Studie der Wirtschaftskammer Tirol zeigt nun anhand einer „Analyse amtlicher Messdaten“, dass sich die Temperaturen in den vergangenen 50 Jahren im Winter in Tirols Bergen statistisch nicht geändert haben. Auch ein späterer Beginn des Einschneiens gegenüber früheren Jahrzehnten lasse sich aus den Zahlen nicht ableiten, teilte die WK-Tirol am Dienstag mit.

Skitourismusforscher und Schneehistoriker Günther Aigner, Meteorologe Christian Zenkl und der ehemalige Leiter des Hydrographischen Dienstes Tirol, Wolfgang Gattermayr, sind der Frage nachgegangen, wie sich die Temperaturen und Schneemengen in den Tiroler Bergen seit Beginn der Datenerfassung entwickelt haben. Hierfür seien die Daten des Hydrographischen Dienstes Tirol, der Österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG), des Deutschen Wetterdienstes, des Lawinenwarndienstes Salzburg und von Meteo Schweiz ausgewertet worden.

„Über die letzten 50 Jahre sind die Wintertemperaturen auf Tirols Bergen statistisch unverändert. Betrachtet man lediglich die letzten 30 Jahre, so sind die Winter in diesem Zeitraum sogar deutlich kälter geworden - um 1,3 Grad Celsius“, so Günther Aigner zu den Ergebnissen. Seit der Pionierzeit des alpinen Skisports Mitte der 1890er-Jahre seien die Wintertemperaturen auf den Bergen Tirols im linearen Trend jedoch um 1,4 Grad Celsius gestiegen.

Um der Frage nachzugehen, ob es immer später schneit, werteten die Forscher die verfügbaren Daten der drei Wintersportorte Waidring, Ladis und Lech am Arlberg aus. „Der Beginn der Winterdecke zeigt vor allem eine Gemeinsamkeit: Die jährliche Variabilität kann durchaus als extrem bezeichnet werden. Die Spannweite kann bis zu 91 Tage betragen. Das heißt, dass der Beginn der Winterdecke um bis zu drei Monate variieren kann“, so Aigner. Die Daten würden also keinen Trend zu veränderten Einschneizeitpunkten zeigen. Dennoch hielten die Forscher fest, dass die Bergsommer seit Anfang der 1980er-Jahre einen markanten Temperaturanstieg zeigen.

Tirols Seilbahnvertreter Franz Hörl und Reinhard Klier bezeichneten die Analyse als „sachlichen und unaufgeregten Beitrag in einer emotionalen Diskussion“. Hörl wünschte sich „ein Ende der unklaren Prophezeiungen“. Klar sei jedoch, dass die Branche mit ihrem eigenen Handeln sehr wohl dazu beitragen könne, die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu minimieren. „Das tun die heimischen Seilbahnunternehmen, indem sie massiv in nachhaltige Energiegewinnung, weniger Stromverbrauch und in Mobilität investieren“, meinte Seilbahnen-Obmann Hörl, der zugleich betonte, dass eines für ihn außer Streit stehe: „Niemand leugnet den Klimawandel. Uns geht es vielmehr darum, das Maß der Auswirkungen möglichst exakt zu eruieren. Und alle, die uns vor 20 Jahren prophezeit haben, dass wir zusperren müssen, sind de facto falsch gelegen.“

~ WEB https://news.wko.at/presse ~ APA262 2018-12-18/13:12