Deutschland will sich 2019 mehr Geld vom Finanzmarkt holen

Berlin (APA/Reuters) - Deutschland will im kommenden Jahr deutlich mehr Geld bei Investoren einsammeln. Die Emission von deutschen Wertpapieren soll 199 Mrd. Euro in die Staatskassen spülen, kündigte die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Dienstag an.

Im zu Ende gehenden Jahr waren es lediglich 173 Mrd. Euro. Hauptgrund für die Erhöhung ist die FMS Wertmanagement, die Bad Bank der verstaatlichten Hypo Real Estate (HRE).

Die Finanzagentur übernimmt für die deutsche Abwicklungsanstalt künftig die Refinanzierung am Euro-Kapitalmarkt. Insgesamt sollen Mittel in Höhe von 20 Mrd. Euro aufgenommen werden, um das Wertpapier- und Darlehensportfolio der Abwicklungsanstalt FMS zu refinanzieren.

Ziel sei es, Kosten zu sparen, sagte der Finanzagentur-Geschäftsführer Tammo Diemer. Da sein Haus deutlich mehr Anleihen am Markt begibt und dabei von der höchsten Bonitätsnote profitiert, können so die Zinskosten gedrückt werden. Der Schuldenstand Deutschlands erhöhe sich durch diese Umstellung nicht. „In der Finanzstatistik sind diese Refinanzierungsmittel schon enthalten“, betonte Diemer.

Die FMS wurde 2010 als deutsche Abwicklungsanstalt gegründet und hatte zur Jahresmitte 2018 ein Portfolio im Nominalwert von knapp 72 Mrd. Euro. Die „Bad Bank“ soll den Berg an Schrottpapieren der HRE abtragen und den Schaden für den Steuerzahler möglichst klein halten. Die gesunden Teile der HRE überlebten in der neu gegründeten Pfandbriefbank pbb, die als kleineres Institut an die Börse zurückgekehrt ist.

Dass sich Deutschland trotz milliardenschwerer Überschusse im Staatshaushalt viel Geld leihen muss, liegt in erster Linie an den Altschulden. Im kommenden Jahr müssen 163 Mrd. Euro an die Gläubiger zurückgezahlt werden. Da Deutschland dieses Geld nicht aus den laufenden Einnahmen übrig hat, muss er für die Tilgung neue Mittel aufnehmen. Neue Finanzierungsinstrumente - etwa Anleihen mit ultralangen Laufzeiten von 50 und mehr Jahren oder auch sogenannte Greenbonds - seien vorerst nicht geplant, sagte Diemer.

Deutschland beabsichtigt 2019 zudem, an die Inflation gekoppelte Anleihen zu begeben. Hier soll das Volumen zwischen sechs und zehn Mrd. Euro liegen. Im zu Ende gehenden Jahr waren es 6,5 Mrd. Euro.