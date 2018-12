Ski alpin: Endstand Damen-Weltcupabfahrt in Gröden - Stuhec gewann

St. Christina/Gröden/Wien (APA) - Endstand der Damen-Weltcupabfahrt am Dienstag in Gröden (Ersatz für Val d‘Isere):

~ 1. Ilka Stuhec (SLO) 1:22,81 Min. 2. Nicol Delago (ITA) 1:22,95 +0,14 3. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:23,32 +0,51 4. Jasmine Flury (SUI) 1:23,68 +0,87 5. Michaela Wenig (GER) 1:23,70 +0,89 6. Mirjam Puchner (AUT) 1:23,77 +0,96 7. Stephanie Venier (AUT) 1:23,97 +1,16 8. Kira Weidle (GER) 1:23,99 +1,18 . Lara Gut-Behrami (SUI) 1:23,99 +1,18 10. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:24,01 +1,20 11. Tina Weirather (LIE) 1:24,02 +1,21 12. Nadine Fest (AUT) 1:24,04 +1,23 13. Romane Miradoli (FRA) 1:24,11 +1,30 . Ricarda Haaser (AUT) 1:24,11 +1,30 15. Francesca Marsaglia (ITA) 1:24,21 +1,40 16. Tamara Tippler (AUT) 1:24,26 +1,45 17. Corinne Suter (SUI) 1:24,31 +1,50 18. Michelle Gisin (SUI) 1:24,36 +1,55 . Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:24,36 +1,55 20. Priska Nufer (SUI) 1:24,39 +1,58 21. Elena Curtoni (ITA) 1:24,42 +1,61 22. Christina Ager (AUT) 1:24,45 +1,64 23. Joana Hählen (SUI) 1:24,48 +1,67 24. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:24,49 +1,68 25. Lisa Hörnblad (SWE) 1:24,50 +1,69 26. Roni Remme (CAN) 1:24,59 +1,78 27. Alice Merryweather (USA) 1:24,70 +1,89 28. Nadia Fanchini (ITA) 1:24,74 +1,93 29. Ester Ledecka (CZE) 1:24,75 +1,94 30. Tiffany Gauthier (FRA) 1:24,79 +1,98

Weiter: 33. Anna Veith (AUT) 1:24,89 +2,08 ~ Ausgeschieden: Nina Ortlieb (AUT), Sabrina Simader (KEN)