Trump warnt Fed vor Zinssitzung vor „weiterem Fehler“

Washington (APA/Reuters) - Kurz vor Beginn der Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) hat Präsident Donald Trump einen neuen Versuch unternommen, die Währungshüter unter Druck zu setzen. In einer Twitter-Botschaft warnte er die Fed unverhohlen davor, die an den Märkten erwartete Zinsanhebung zu beschließen. Die Notenbanker dürften keinen „weiteren Fehler“ machen, mahnte Trump.

„Habt ein Gefühl für den Markt, lasst euch nicht nur von nichtssagenden Zahlen leiten“, ergänzte er. Der Tweet schließt mit den Worten: „Viel Glück!“

Die Fed ist ihrem Mandat nach unabhängig von Weisungen des Präsidenten. Ihre geldpolitischen Beratungen dauern noch bis Mittwochabend (MEZ). Im Anschluss wird der Zinsentscheid veröffentlicht. An den Märkten wird mit der vierten Anhebung in diesem Jahr gerechnet. Trump hat sich bereits mehrfach in beispielloser Weise abfällig über die Notenbank geäußert. Unter anderem beschimpfte er sie als „verrückt“ und „lächerlich“. Erst am Montag twitterte er, es sei „unglaublich“, dass die „Fed eine zusätzliche Zinserhöhung überhaupt nur erwägt“.

Trump fürchtet einen Konjunkturabschwung und sinkende Aktienkurse, während die Notenbank eine Überhitzung der Wirtschaft nach den radikalen Steuersenkungen der Regierung vermeiden will. Außerdem sind dem Präsidenten höhere Zinsen ein Dorn im Auge, weil sie der Regierung die Finanzierung der steigenden Haushaltsdefizite erschweren.

~ WEB http://www.federalreserve.gov/ ~ APA314 2018-12-18/14:31