Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Mehr Lohn für Arbeit-Nehmer im Handel

Wien - Im Handel haben sich Arbeit-Geber und die Gewerkschaft auf mehr Lohn für die mehr als 400.000 Arbeit-Nehmer geeinigt. Der Lohn für die meisten Arbeit-Nehmer wird um 2,5 Prozent erhöht. Wenn man neu zu arbeiten beginnt, bekommt man 3,2 Prozent. Man darf jetzt die vorgegebene Arbeitszeit für eine Arbeits-Woche auch in 4 Tagen erledigen. Damit gewinnt man einen zusätzlichen freien Tag. Ab nächstem Jahr können Mitarbeiter zu Weihnachten auch eine Stunde früher nach Hause gehen.

Erklärung: Gewerkschaft

Menschen, die für eine Firma arbeiten, nennt man Arbeit-Nehmer. Oft hat es ein einzelner Arbeit-Nehmer schwer, seine Wünsche durchzusetzen. Wenn mehrere Arbeit-Nehmer sich zu einer Gruppe zusammenschließen, kann diese Gruppe ihre Wünsche leichter durchsetzen. Eine solche Gruppe nennt man Gewerkschaft. Die Gewerkschaft setzt sich dafür ein, dass zum Beispiel höhere Löhne gezahlt werden.

Mann wegen 14 Überfällen zu 12 Jahren Haft verurteilt

Feldkirch - Ein 55 Jahre alter Mann ist in Tirol zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er soll in 9 Jahren 14 Banken oder Post-Filialen überfallen haben. Das Urteil von dem Gericht ist noch nicht endgültig. Der Mann wird auch Postkarten-Räuber genannt. Weil ihn die Polizei lange Zeit nicht fangen konnte, schrieb er frech 2 Postkarten an die Polizei. Er schrieb, dass er wieder kommen würde um Banken zu überfallen. Seinen letzten Bank-Überfall machte der Mann 2017. Da hielt ihn ein Bank-Kunde fest, bis die Polizei kam.

Fußball-Klub Manchester United entlässt Trainer Mourinho

Manchester - Die sehr bekannte englische Fußball-Mannschaft Manchester United hat ihren Trainer Jose Mourinho entlassen. Mourinho ist einer der erfolgreichsten Fußball-Trainer der Welt. Wer neuer Fußball-Trainer von Manchester wird, weiß man noch nicht. Manchester United hat in der jetzigen Saison nur wenige Spiele gewinnen können. Deswegen möchte Manchester für die nächste Saison einen neuen Fußball-Trainer für die Mannschaft einstellen.

Erklärung: Saison

Im Fußball ist eine Saison ein bestimmter Zeitraum. Während dieser Zeit spielen mehrere Fußball-Klubs in einem Land um eine Meisterschaft. Dieser Zeitraum dauert fast das ganze Jahr.

Wilderer muss regelmäßig Zeichentrick-Film schauen

Chicago - In den USA ist ein Wilderer zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil er mehr als 100 Hirsche getötet hat. Der Wilderer muss aber nicht einfach nur ins Gefängnis. Während er im Gefängnis sitzt, soll er auch jeden Monat einmal den traurigen Zeichentrick-Film „Bambi“ anschauen. Bei dem Film geht es um ein Hirsch-Baby namens Bambi. In dem Film wird die Mutter von Bambi von Wilderern erschossen. Der verurteilte Mann soll durch den Film erkennen, dass seine Taten falsch waren.

Erklärung: Wilderer

Wilderer sind Menschen, die ohne Erlaubnis Tiere jagen und töten. Wenn ein Wilderer beim unerlaubten Töten von Tieren erwischt wird, wird er dafür in vielen Ländern bestraft. Manchmal muss der Wilderer dafür sogar ins Gefängnis.

