Postraub vom Oktober 2009 - Prozess abgeschlossen

Wien (APA) - Das Beweisverfahren im Prozess gegen zwei mutmaßliche Hintermänner eines Überfalls auf eine Post-Filiale in Wien-Ottakring vom Oktober 2009 ist am Dienstagnachmittag am Landesgericht abgeschlossen worden. Sämtliche Beweisanträge der Verteidiger wurden zurückgewiesen, um 16.30 Uhr wurde der Fragenkatalog verlesen, den die Geschworenen zu beantworten haben.

Anschließend standen die Schlussvorträge des Staatsanwalts und der Verteidiger auf dem Programm. Mit den Urteilen dürfte keinesfalls vor 20.00 Uhr zu rechnen sein.