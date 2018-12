Rund 50 Tonnen Plastik finden sich jedes Jahr im Genfersee

Genf (APA/sda) - Im Genfersee sammeln sich jedes Jahr rund 50 Tonnen Plastikabfälle an. Dies zeigt eine Studie im Auftrag des Vereins zur Erhaltung des Genfersees (ASL). Ein Großteil dieses Mülls scheint sich laut der Studie in den Sedimenten des Sees abzulagern. Diese These sei durch Proben in unterschiedlichen Tiefen bestätigt worden.

Für über die Hälfte der im Genfersee gefundenen Plastikrückstände sei der motorisierte Verkehr respektive der Abrieb der Pneus verantwortlich, schrieb der ASL zu der am Dienstag veröffentlichten Studie. Dieser Feinstaub gelangt über das Grundwasser und Rinnsale in den See.

Die zweite große Quelle des Plastikmülls bilden Verpackungen, die unüberlegt weggeworfen werden. Diese Menge wird auf rund zehn Tonnen jährlich geschätzt. Gefunden wurden auch Plastikrückstände von Baustellen, Kleidern, Kosmetik oder Farben.

Der französisch-schweizerische Verein zur Erhaltung des Genfersees möchte die Öffentlichkeit für das Problem sensibilisieren. Er weist darauf hin, dass sich Plastik im Wasser sehr schlecht abbaut. Fische und Vögel könnten verenden, wenn sie Plastikteile verschluckten.