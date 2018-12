Fußball: Ibrahimovic bleibt in den USA bei Los Angeles Galaxy

Los Angeles (APA/dpa) - Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat bei Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) einen Vertrag für 2019 unterschrieben. „Er hat in der vergangenen Saison seinen Wert unter Beweis gestellt“, begründete Galaxy-Generaldirektor Dennis te Kloese die Verlängerung mit dem 37-Jährigen. Ibrahimovic gelangen in seiner ersten MLS-Saison 20 Tore und zehn Assists.