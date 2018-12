Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag im Minus geschlossen. Die Aktien von Fabasoft rutschten um klare 6,77 Prozent auf 12,40 Euro ab.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 4,99 0,00 0,00 4,99 12.126 Fabasoft 12,40 -0,90 -6,77 13,30 4.865 S&T 16,22 -0,19 -1,16 16,41 437.884 Sanochemia 1,38 0,00 0,00 1,38 n.v. ~

