Letztes Update am Di, 18.12.2018 20:45

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Fußball: Ergebnisse Club-WM - River Plate verlor im Elferschießen

Al Ain (APA) - Ergebnisse der Fußball-Club WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE):

Halbfinale:

River Plate (ARG) - Al Ain FC (VAE) 2:2 (2:1,2:2),4:5 i.E. Tore: Santos Borre (11., 16.) bzw. Berg (3.), Caio (51.). Anm.: Martinez (River Plate) vergab Elfmeter (69.)

2. Halbfinale am Mittwoch (17.30 Uhr MEZ/live ORF Sport +) in Abu Dhabi: Kashima Antlers (JPN) - Real Madrid

Finale am Samstag (17.30 Uhr) in Abu Dhabi

Spiel um Platz fünf:

Esperance Tunis (TUN) - CD Guadalajara (MEX) 1:1 (1:1), 6:5 i.E. Tore: Belaili (38./Elfer) bzw. Sandoval (5./Elfer)

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