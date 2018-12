US-Notenbank gibt Leitzins-Entscheidung bekannt

Washington (APA/AFP) - Die US-Notenbank Federal Reserve gibt am Mittwoch ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt. An den Finanzmärkten wird allgemein erwartet, dass die Fed die Warnungen von Präsident Donald Trump ignoriert und den Zins zum vierten Mal in diesem Jahr leicht anhebt. Derzeit liegt er zwischen 2,0 und 2,25 Prozent.

Trump hat die Notenbank und deren Chef Jerome Powell mehrfach harsch kritisiert. Er sieht durch die Zinssteigerungen den Aufschwung der US-Wirtschaft gefährdet. Auch im Vorfeld der jetzigen Sitzung des für die Zinspolitik zuständigen Fed-Ausschusses suchte Trump die Notenbank unter Druck zu setzen. Sie dürfe nicht nochmals einen „Fehler“ machen, warnte er.

~ WEB http://www.federalreserve.gov/ ~ APA494 2018-12-18/21:30