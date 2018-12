Handball: Drei Teams am Freitag um einen Platz in spusu-Bonusrunde

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA526 vom 18.12.2018 muss es im Untertitel und im letzten Satz des zweiten Absatzes richtig heißen, dass die Fivers am Freitag zu Hause gegen Schwaz spielen (nicht: in Schwaz). --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Drei Handball-Teams spielen am Freitag in der letzten Runde des Grunddurchgangs der spusu-Liga um einen freien Platz in der Bonusrunde. Westwien (20 Punkte) ist nach dem 36:22-Kantersieg in Linz so wie Krems, Hard und Graz fix unter den besten fünf Teams. Bei Punktegleichstand mit Bregenz (18) würde das direkte Duell für die Wiener sprechen.

Die weiteren Bewerber neben den Vorarlbergern sind Schwaz (19) und Meister Fivers (17). Die wohl schlechtesten Karten haben nach einem 28:29 daheim gegen Krems die Fivers. Die Margaretener kassierten nach einer 28:25-Führung erst drei Sekunden vor dem Ende das 28:29 und müssen nun zu Hause gegen den Rivalen Schwaz mit vier Toren Differenz gewinnen sowie darauf hoffen, dass Graz in Bregenz siegt.

Die Tiroler verbesserten ihre Chance durch ein 26:26 bei HSG Graz. Bregenz siegte in Ferlach 26:24, ist aber im Kampf um einen Platz in der oberen Hälfte als Sechster (18 Punkte) auf fremde Hilfe, also einen Sieg der Fivers, angewiesen.