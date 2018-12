Das bringt 2019 - Zeugnisjahr an Österreichs Schulen

Wien (APA) - Viele Tests bzw. Testergebnisse bringt 2019 für Österreichs Schulen: Überprüft werden die Bildungsstandards Englisch sowie die Mathe- und Naturwissenschaftskompetenzen bei der internationalen TIMSS-Studie. Zudem werden die Ergebnisse der PISA-Studie, der OECD-Lehrerstudie TALIS sowie der Mathe-Bildungsstandards und Details der internationalen Lesestudie PIRLS unter den Zehnjährigen veröffentlicht.

Zum Test antreten müssen am 4. April alle Schüler der 4. Klasse AHS und Neue Mittelschule (NMS) in Englisch, wenn die Bildungsstandards überprüft werden. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im Jänner 2020 vorliegen. Zwischen März und Juni sollen außerdem die Zehn- und 14-Jährigen bei der internationalen Studie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zeigen, wie es um ihr Wissen in Mathe und Naturwissenschaften steht. Getestet wird eine Stichprobe von rund 7.000 Schülern an 259 Schulen, die Ergebnisse werden voraussichtlich im Dezember 2020 bekanntgegeben.

Auftakt der „Zeugnisvergabe“ ist dann voraussichtlich bereits Ende Jänner/Anfang Februar, wenn die Ergebnisse der heuer im Frühjahr durchgeführten Mathematik-Bildungsstandardüberprüfungen in der 4. Klasse Volksschule veröffentlicht werden. Dabei erhält die Schulaufsicht die Ergebnisse aller Schulen, der Schulleiter jene aller Klassen, der Lehrer jene der von ihm unterrichteten Schüler und jeder Schüler seine eigenen Resultate. Im Frühjahr erscheint dann ein Expertenbericht zur internationalen PIRLS-Studie, bei der die Lesekompetenzen Zehnjähriger untersucht wurden. Für Juni angekündigt sind die Ergebnisse der OECD-Lehrerstudie TALIS (Teaching and Learning International Survey). Im Dezember erscheinen schließlich die Ergebnisse der PISA-Studie, Schwerpunkt des OECD-Bildungsvergleichs unter 15-Jährigen ist diesmal Lesen. Umfassende Analysen des österreichischen Bildungssystems verspricht der im Drei-Jahres-Rhythmus erscheinende Nationale Bildungsbericht. Die vierte Ausgabe des Sammelbands soll im Frühling erscheinen.

Neuerungen gibt es bei der Schuleinschreibung im Jänner: Erstmals sollen einheitliche Kriterien dafür gelten, ob ein Kind als schulreif eingestuft wird. Allerdings wird das neue Diagnostikverfahren vorerst nur an 100 Schulen getestet, der flächendeckende Einsatz ist für Jänner 2020 geplant. Dabei geht es um schulische „Vorläuferfähigkeiten“ wie Feinmotorik, zahlenbezogenes Vorwissen, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

Mit 6. Mai startet die Zentralmatura-Saison 2019: Den Autakt machen am 6. Mai Spanisch und die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch. Abgeschlossen wird mit Italienisch am 14. Mai. Änderungen sind für das Fach Mathematik angekündigt: Nachdem 2018 ein Fünftel bei der Klausur in diesem Fach gescheitert ist, will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nachbessern. Im Jänner will er seine Pläne präsentieren.

Mehrere Änderungen werden erst mit Start des neuen Schuljahrs im Herbst in Kraft treten: In den Deutschförderklassen gelten dann verpflichtende Lehrpläne, die vorgeben, was ein Schüler für den Wechsel in eine reguläre Klasse können muss. Die Deutschklassen sind für jene Kinder vorgesehen, die dem Unterricht wegen sprachlicher Probleme nicht ausreichend folgen können. Für die Zuteilung soll es ab dem Frühjahr einen standardisierten Test geben.

Mit dem Schuljahr 2019/20 werden an den Volksschulen an dem zweiten Semester der 2. Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten eingeführt, dasselbe gilt grundsätzlich auch fürs Sitzenbleiben. Neu eingeführt werden außerdem Bewertungsgespräche, bei denen Eltern über den Leistungsstand der Schüler informiert werden. Auswirkungen zeigen wird all das freilich erst 2020. Bei Bedarf können Volksschüler ab Herbst auch zur Teilnahme an Förderunterricht verpflichtet werden.

Aus den Neuen Mittelschulen (NMS) sollen im neuen Schuljahr „Mittelschulen“ werden, an denen schulautonom in Deutsch, Mathe und Englisch Leistungsgruppen eingerichtet werden können. Dabei soll auch unter dem Semester ein flexibler Wechsel möglich sein. Ab der 2. Klasse soll es außerdem zwei Leistungsniveaus („Standard“, „Standard-AHS“) samt zwei überlappender fünfteiliger Benotungsskalen geben. Verpflichtend ist die Umstellung der NMS allerdings erst mit dem Schuljahr 2020/21.

Außerdem tritt mit dem Schuljahr 2019/20 verpflichtend das Neue Lehrerdienstrecht in Kraft. Dieses bringt eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung auf grundsätzlich 24 Stunden, höhere Anfangsgehälter und eine flacheren Gehaltskurve. Außerdem bekommen Junglehrer, die frisch von der Pädagogischen Hochschule bzw. Uni kommen, eine neue Art der Berufseinführung: In der sogenannten Induktionsphase sollen sie im ersten Berufsjahr bei geringerer Lehrverpflichtung von erfahrenen Mentoren in die Schulpraxis eingeführt werden.

Auch eine organisatorische Änderung bringt 2019: Mit 1. Jänner ersetzen Bildungsdirektionen die bisherigen Landesschulräte bzw. Schulabteilungen der Ländern. Die Zuständigkeiten bleiben zwar weiter zwischen Bund und Land geteilt, die Verwaltung soll allerdings unter einem Dach erfolgen.

Nachdem im Herbst als Teil der neuen 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung zwischen Bund und Ländern ein Kopftuchverbot im Kindergarten vereinbart wurde, muss dieses nun in den Landesgesetzen verankert werden. Niederösterreich hat das bereits getan, die anderen Länder sollen sukzessive folgen.