BSI warnt deutsche Firmen vor Hacker-Angriffen aus China - Zeitung

Berlin (APA/Reuters) - Chinesische Hacker nehmen offenbar verstärkt deutsche Firmen ins Visier. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe in den vergangenen Wochen mehrere große Unternehmen aus Deutschland darauf hingewiesen, dass sie von einer Hackergruppe angegriffen worden seien, hinter der mutmaßlich der chinesische Staat stecke, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Mittwoch.

Die Hackergruppe werde „Cloudhopper“ genannt. Sie greife die Firmen nicht direkt an, sondern kleinere IT-Dienstleister, die für diese Unternehmen zum Beispiel Cloud-Dienste bereitstellten. Von dort „hüpften“ die Hacker dann in die Netzwerke der Unternehmen, an denen sie letztlich interessiert seien.

Der „SZ“ zufolge sind vor allem Großunternehmen im Maschinenbau betroffen. Von besonderem Interesse seien dort die Bereiche Bau- und Materialforschung.