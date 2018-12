Astronaut Gerst übergab ISS-Kommando an Russen Kononenko

Baikonur (APA/dpa) - Vor seiner für Donnerstag geplanten Rückkehr auf die Erde hat der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst die Führung der Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. „Oleg, du bist ein sehr erfahrener Kommandeur, und dieser Ort wird in sehr guten Händen, deinen Händen, sein“, sagte Gerst am Dienstagabend in einer Übergabe-Zeremonie vor der Kamera der Raumstation.

Diese war im Livestream der NASA zu sehen. Nach rund einem halben Jahr im All soll „Astro-Alex“ am Donnerstag gemeinsam mit seiner US-Kollegin Serena Aunon-Chancellor und dem Kosmonauten Sergej Prokopjew mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe landen. Vor zweieinhalb Wochen waren der Kosmonaut Kononenko, die US-Astronautin Anne McClain sowie der Kanadier David Saint-Jacques auf der ISS angekommen. Auf diesem Außenposten der Menschheit im All sollen sie sechs Monate bleiben.

(S E R V I C E - NASA-Livestream: http://go.apa.at/TTZ2dW4q)