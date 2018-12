Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Mittwochvormittag etwas höher tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 56,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 56,26 Dollar.

Nachdem die Ölpreise am Vortag regelrecht abgestürzt waren, konnten sie sich zur Wochenmitte stabilisieren. Am Dienstag brachen die Rohölnotierungen wegen Konjunktursorgen um massive mehr als sieben Prozent ein und rutschten damit laut Commerzbank-Analysten auf das tiefste Niveau seit 15 Monaten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 56,08 Dollar pro Barrel klar gesunken. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 58,24 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich leicht im Plus. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.249,60 Dollar (nach 1.249,39 Dollar am Dienstag) gehandelt. Gold handelt im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf einem 5-Monatshoch, schreiben die Commerzbank-Experten. Die unruhige Lage an den Finanzmärkten führt nach Einschätzung der Experten derzeit zu einer höheren Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen.