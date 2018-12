Puller wird APA-Innenpolitikchefin, Kneil Leiter Multimedia

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA199 vom 19.12.2018 muss es im ersten Satz des zweiten Absatzes richtig heißen: „Puller ist seit 2016 stellvertretende Ressortchefin in der Innenpolitik.“ (nicht: „...seit 2006...“) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Susanne Puller (32) wird die neue Leiterin des Innenpolitik-Ressorts der APA - Austria Presse Agentur. Sie folgt mit Jahreswechsel auf Johannes Bruckenberger, der Chefredakteur wird. Christian Kneil (48) wurde zum Leiter von APA-Multimedia bestellt, teilte die Nachrichtenagentur am Mittwoch mit.

Puller ist seit 2016 stellvertretende Ressortchefin in der Innenpolitik. Die gebürtige Steirerin stieß nach einem Studium an der FH Joanneum in Graz (Journalismus und Unternehmenskommunikation) 2008 im Rahmen eines Praktikums zur APA und verstärkte ab 2009 das innenpolitische Ressort. Puller ist zudem stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure.

Kneil ist bereits seit 1994 Journalist in der Nachrichtenagentur. Der Niederösterreicher studierte Publizistik und Geschichte und war zuerst Freier Mitarbeiter, ab 1999 Redakteur. Seit 2003 fungierte er als Redaktionsleiter von APA-Multimedia, darüber hinaus zeichnet er regelmäßig als Chef vom Dienst („Newsmanager“) für die Gesamtproduktion der APA-Redaktionen verantwortlich.

