Vorarlberger Schüler fahren gratis zu Schulsportveranstaltungen

Feldkirch (APA) - Vorarlberger Schulklassen können ab 1. Jänner gratis mit Bus und Bahn zu Schulsportveranstaltungen fahren. Beim Landesschulrat wird diese Neuerung als Meilenstein gesehen, der die Abläufe spürbar erleichtere. Schulen müssten sich nur auf der Homepage des Verkehrsverbund Vorarlberg registrieren, mit dem Freifahrtcode den Veranstaltungsort wählen und das Ticket ausdrucken oder am Handy speichern.

Betroffen von der Freifahrt zu Schulsportwettkämpfen sind 286 Schulen in Österreichs westlichstem Bundesland mit insgesamt 2.511 Klassen, Berufsschulen sind ausgenommen. Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) sieht das Engagement des Landes als eine Maßnahme, um Jugendliche für Sport und mehr Bewegung zu begeistern. „Der Schulsport ist eine wichtige Basis für die Etablierung einer Bewegungskultur in der Bevölkerung und das Schulsport-Ticket ist ein weiterer wichtiger Impuls“, sagte sie am Mittwoch bei der Präsentation des Schulsport-Tickets in Feldkirch.

Im vergangenen Jahr nahmen in Vorarlberg rund 11.600 Schüler an Schulsportwettbewerben auf Bezirks- und Landesebene teil. Im laufenden Schuljahr würden über 40 Landesmeisterschaftsbewerbe in 26 Sportarten durchgeführt, weitere Bundeswettbewerbe kämen dazu. Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) bezeichnete das Gratis-Ticket als einen zusätzlichen Anreiz für junge Menschen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.