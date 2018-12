Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – A

„Die unendliche Weihnachtsgeschichte“ in Hall erzählt (Freitag)

Am Freitag um 17 Uhr erzählt Unterhaltungskünstler Tom Zabel „Die unendliche Weihnachtsgeschichte“ am Oberen Stadtplatz in der Haller Altstadt. Empfohlen wird die weihnachtliche Erzählstunde für Kinder ab drei Jahren.

„Steaming Satellites“ im Kultur-Quartier Kufstein (Freitag)

Special support: PRESSYES

KARTENVORVERKAUF: Tickets erhältlich online unter NTRY Ticketing (siehe Ticketlink) und oeticket.com sowie bei allen oeticket Vorverkaufsstellen.

Steaming Satellites – Back From Space

Neues aus dem österreichischen Orbit! Die zuletzt zum Trio verdichteten (aber live als Fünferformation aufspielenden) Steaming Satellites stellen mit „Back From Space“ Longplayer Nummer Vier vor. Gut zwei Jahre nach ihrem letzten, selbstbetitelten Album geht die Reise endlich weiter durch Raum & Zeit, durch Funk & Soul und Rock`n’Roll und es wird diesmal geschmeidig ins Poppige abgebogen.

Die Ouvertüre zum neuesten Space-Abenteuer der Salzburger zeichnet die Route vor:

„Stille Nacht“-Chorkonzert auf der Seegrube (Samstag)

Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums von „Stille Nacht, heilige Nacht“ haben sich die Nordkettenbahnen gemeinsam mit Bürgermeister Georg Willi einen rekordverdächtigen Gesangsnachmittag für den guten Zweck einfallen lassen: „Still­e Nacht“ vom (hoffentlich) größten Laienchor Österreichs dargeboten werden. Dabei kann jeder Einzelne mitmachen und spendet damit für einen guten Zweck. Ab 15 Uhr kostet jede Berg-und Talfahrt pauschal 10 Euro, die an Licht ins Dunkel gespendet werden. Oben angekommen erwartet die Besucher eine Ausstellung zum Thema „200 Jahre Stille Nacht, heilige Nacht“ sowie das Jubiläumsbuch von „Stille Nacht“-Forscher Martin Reiter. Ab 15 Uhr kann den Klängen verschiedener Bläserquartette und ab 17 Uhr einer Weihnachtsgeschichte gelauscht werden. Im Anschluss daran wird Bürgermeister Geor­g Willi mit seinen „Kirchensingern“ auftreten und als Highlight mit allen Zuschauern gemeinsam „Stille Nacht“ singen.

Singspiel „Stille Nacht – die wahre Geschichte“ in Schwaz (Freitag bis Sonntag)

Man nannte sie auch die „Lerchen“ aus dem Zillertal, die Geschwister Strasser, die ein Leben als arme, fahrende Händler führten und Tiroler Volkslieder mit auf ihre Reisen nahmen. Bekannt ist ihr Konzert vom 15. Dezember 1832 in Leipzig, bei dem sie „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ in ihrer eigenen Fassung präsentierten. Sie trugen so wesentlich zur Verbreitung des Weihnachtslieds bei.

Die heutigen „Lerchen“, die im Dezember auf der Bühne im SZentrum Schwaz stehen und die Geschwister Strasser nachspielen, heißen Sophia Keiler, Simone Mitterer, Michaela Gruber und Paul Haberl. Sie hatten bereits in der Servus-TV-Verfilmung des Singspiels die Hauptrollen inne. Ergänzt werden sie durch ein erfahrenes, zwanzigköpfiges Ensemble von Schauspielerinnen und Schauspielern und von keinem geringeren Orchester als den international zusammengesetzten „String Artists“.

Achensee Langlauf Opening (Sonntag)

Wer schon immer mal unter fachkundiger Anleitung den nordischen Skisport ausprobieren wollte, ist beim Achensee Langlauf Opening im Alpen-Caravan-Park Achenkirch genau richtig. Für Anfänger, Kinder und für Fortgeschrittene ebenso wie für Biathlon-Interessierte gibt es passende Schnupperkurse. Zudem erwartet die Besucher ein professioneller Wachsservice sowie ein Testcenter, wo das neueste Langlauf-Equipment ausprobiert werden kann. Beginn ist um 9 Uhr, letzter Kursstart um 14 Uhr.

Das große Stille Nacht-Einsingen in Wattens (Sonntag)

Ruhe einkehren lassen und auf Weihnachten einstimmen heißt es beim großen „Stille Nacht Einsingen“ am Sonntag. Treffpunkt dazu ist um 16.30 Uhr auf dem Vorplatz der Swarovski Kristallwelten beim beleuchteten Weihnachtsbaum in Wattens. Dann gibt es ein kurzes musikalisches Rahmenprogramm mit den Bläsern der Swarovski Musik Wattens, dem Jugendchor „Viva la Musica“, der Chorgemeinschaft Fritzens und Anklöpflern aus der Region. Als Abschluss stimmen dann alle gemeinsam „Stille Nacht, Heilige Nacht“ an. Anschließend gibt es Punsch und Kekse aus der hauseigenen Swarovski-Patisserie.