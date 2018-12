ORF-Friedenslicht leuchtet auch im belgischen Königshaus

Brüssel (APA) - Das in Bethlehem entzündete ORF-Friedenslicht leuchtet seit Mittwoch auch im belgischen Königshaus. Eine oberösterreichische Delegation mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Friedenslichtkind Niklas Lehner überreichte es in Brüssel an König Philippe, Königin Mathilde und Prinzessin Eleonore, berichtete die oberösterreichische Landeskorrespondenz.

Das Friedenslicht wurde darüber hinaus an den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sowie an fünf weitere EU-Kommissare und an den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lambertz übergeben. Außerdem haben zahlreiche Vertreter von Kirchen- und Religionsgemeinschaften das oberösterreichische Friedenssymbol in Empfang genommen.

Der Landeshauptmann bezeichnete das Friedenslicht als „ein starkes Zeichen der Gemeinschaft und Versöhnung unter den Menschen“. Der Frieden sei keine Selbstverständlichkeit, er müsse immer wieder neu erarbeitet werden. Stelzer erinnerte daran, dass der europäische Kontinent in seiner Geschichte vorrangig durch Kriege und Konflikte geprägt war. „Uns in Europa ist es in den letzten Jahrzehnten besser ergangen. Das liegt daran, dass wir mit dem vereinten Europa ein politisches Projekt geschaffen haben, das seit mehr als 70 Jahren Frieden zwischen den Nationen auf unserem Kontinent garantiert“.

Trotz des Friedens zwischen den Nationen sei dies leider keine Garantie für die Menschen, nicht Opfer von Gewalt zu werden, wie der Terroranschlag in Straßburg kürzlich schmerzlich verdeutlicht habe. Daher appellierte der Landeshauptmann an die europäischen Vertreter, dass man dadurch politisch noch enger zusammenrücken müsse. „Derartige Anschläge sind nicht nur gegen ein Land oder eine Stadt gerichtet, sondern auch gegen unsere offene Gesellschaft, die für ein Leben in Frieden steht“, merkte Stelzer an. Aber nicht nur der Terror, sondern auch der Friedensgedanke sei international. Das Friedenslicht solle als Symbol der Hoffnung für ein friedvolleres Jahr 2019 stehen.