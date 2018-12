EU untersagt Extragebühren für Zahlungen in Euro

Brüssel (APA/dpa) - Für Abhebungen und Zahlungen in Euro dürfen künftig innerhalb der EU keine Extragebühren mehr berechnet werden. Zudem müssen mögliche Kosten einer Währungsumrechnung transparent gemacht werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten am Mittwoch in Brüssel.

Die Entscheidung geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission von Ende März zurück. Das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten müssen der Einigung noch formell zustimmen.

Bisher können Kunden auf Auslandsreisen in Europa oder bei Online-Käufen mit Kartenzahlungen oft zwischen der lokalen Währung und ihrer Heimatwährung wählen. Entscheiden sie sich für die lokale Währung - in Polen etwa Zloty - rechnet die Bank den zu zahlenden Betrag um, und Verbraucher erfahren einige Tage später aus ihrem Kontoauszug, wie viel sie letztlich bezahlt haben. Wählen sie jedoch ihre Heimatwährung - etwa Euro - rechnet der Zahlungsdienstleister den Betrag sofort um und berechnet dafür Zusatzgebühren. Dadurch sind Zahlungen in Euro in Nicht-Euroländern oft kostspieliger.