Japanischer Versicherer erhöhte Beteiligung an Swiss Re-Tochter

Zürich (APA/Reuters) - Der japanische Versicherer MS&AD Insurance Group stockt seine Beteiligung an der Swiss-Re-Tochter ReAssure weiter auf. MS&AD investiere 315 Mio. Pfund (348,8 Mio. Euro) in die britische Gesellschaft, teilte Swiss Re am Donnerstag mit. Damit steige der Anteil von 15 auf 25 Prozent.

Swiss Re will ReAssure, die das Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Großbritannien betreibt, 2019 in London an die Börse bringen. Die Aufstockung der Beteiligung sei ein Vertrauensbeweis von MS&AD, erklärte Swiss Re.

