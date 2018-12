Putin: Russland kann fünftgrößte Wirtschaftsmacht werden

Moskau (APA/Reuters) - Russland strebt nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin an, wirtschaftlich zu den Top-Nationen aufzusteigen. Russland könne zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Erde werden, sagte Putin am Donnerstag in seiner jährlichen Pressekonferenz. Die Pressekonferenzen haben in der Vergangenheit stets mehrere Stunden lang gedauert.