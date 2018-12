Wien baut kinderärztliche Versorgung am Wochenende aus

Wien (APA) - In Wien wird die Versorgung durch Kinderärzte ausgebaut. Ab 5. Jänner 2019 werden an allen Wochenenden und Feiertagen niedergelassene Kinderärzte zur Verfügung stehen, versprachen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und die Wiener Ärztekammer in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag.

Die tatsächliche Zahl der zur Verfügung stehenden Praxen werde an den Bedarf angepasst, zumeist werden jedoch drei Ordinationen zur Verfügung stehen, hieß es in der Aussendung. Die Adressen der diensthabenden Ärzte werden online veröffentlicht. Auch der Ärztefunkdienst unter der Rufnummer 141 sowie die telefonische Gesundheitsberatung 1450 geben Auskunft darüber.

Erprobt wurde das Angebot, das nun ganzjährig zur Verfügung stehen wird, während der Grippesaison Anfang dieses Jahres. Die bestehenden Einrichtungen zur Behandlung kranker Kinder am Wochenende und an den Feiertagen wird es weiterhin geben: Dazu zählen das Kinderambulatorium KIZ Augarten im zweiten Bezirk sowie der KinderNotDienst (KiND) im AKH und im Kaiser-Franz-Josef-Spital.