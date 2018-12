Deutsche Bank hält Ende 2020 Rezession in Europa für möglich

Frankfurt (APA/Reuters) - Europas Wirtschaft könnte aus Sicht der Deutschen Bank in zwei Jahren in eine Rezession abgleiten. Ein ungeregelter Brexit, sowie negative Entwicklungen in Frankreich und mögliche Folgen der bevorstehenden Europa-Wahl könnten das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich bremsen, sagte der oberste Ökonom des Geldhauses, David Folkerts-Landau am Mittwochabend zu Journalisten.

Die ökonomischen Folgen solcher Ereignisse würden gegenwärtig unterschätzt. In Deutschland sei allerdings nicht mit einer Rezession zu rechnen.

Für 2019 senkte die Deutsche Bank ihre Konjunkturprognose für die Eurozone. Sie erwartet nun nur noch einen BIP-Anstieg von 1,4 Prozent statt wie bisher von 1,7 Prozent. Für 2020 rechnet sie aktuell mit 1,3 Prozent Wachstum.

Die Konjunktur in der Eurozone hatte sich zuletzt bereits merklich abgekühlt. Deutschland trauen die Experten im nächsten Jahr nur noch 1,3 Prozent zu nach 1,6 Prozent in diesem Jahr. Für 2020 gehen sie von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus.

Allein ein harter Brexit ohne Abkommen mit der EU könnte nach Einschätzung der Deutsche-Bank-Experten das Wachstum in der Eurozone um rund 0,6 Prozentpunkte schmälern. Sollte sich der Handelskonflikt mit den USA verschärfen und die Vereinigten Staaten Auto-Importe aus der EU mit Zöllen von 20 Prozent belegen, würde dies 0,3 Prozentpunkte an Wachstum kosten.

