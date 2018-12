Airbus droht Milliardenbuße in den USA

Toulouse (APA/AFP) - Dem europäischen Flugzeugbauer Airbus droht nach einem Bericht der französischen Zeitung „Le Monde“ eine Milliardenbuße in den USA. Das Justizministerium in Washington ermittle gegen den Konzern wegen unzulässiger Praktiken, berichtete die Zeitung am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe. Damit sei ein Bußgeld „in Höhe von mehreren Milliarden Euro“ möglich, heißt es in dem Bericht.

Airbus betonte, mit den US-Behörden zu kooperieren. Laut „Le Monde“ leitete das US-Justizministerium bereits Ende 2017 offizielle Ermittlungen gegen Airbus ein, informierte den Konzern darüber aber erst „am Ende dieses Sommers“. Worum es im einzelnen geht, lässt der Zeitungsbericht offen. In Frankreich und Großbritannien ermittelt die Justiz gegen Airbus wegen des Verdachts der Bestechung ausländischer Beamter sowie Geldwäsche.

Airbus „kooperiert mit den US-Behörden in enger Abstimmung“, erklärte der Konzern. An der Pariser Börse stürzte der Kurs des europäischen Flugzeugbauers zwischenzeitlich um mehr als neun Prozent ab.

