USA und Südkorea stimmen ihr Vorgehen im Atomstreit mit Nordkorea ab

Seoul/Pjöngjang (APA/dpa) - Inmitten des Stillstands in den Atomverhandlungen mit Nordkorea stimmen sich die USA und Südkorea über ihr weiteres Vorgehen in dem Konflikt ab. Vor Beginn der Gespräche mit Regierungsvertretern in Seoul besuchte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, am Donnerstag nach Berichten südkoreanischer Sender Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze.

Dort wollte er sich ein Bild von den Maßnahmen machen, die Süd- und Nordkorea zuletzt für die Entmilitarisierung des Grenzdorfs unternommen hatten. Im Anschluss waren Gespräche mit dem Sonderbeauftragten Seouls für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do Hoon, geplant.

Seoul und Washington wollen ihre Gespräche nutzen, um die „Koordination für unser gemeinsames Ziel einer finalen, vollständig überprüften Denuklearisierung der Volksrepublik“ Nordkorea zu stärken, hatte das US-Außenministerium angekündigt. Dazu hatten beide Verbündeten im November auch eine Arbeitsgruppe gegründet. Die Gruppe kommt zum zweiten Mal am Freitag in Seoul zusammen.

Nach seiner Ankunft am Mittwoch hatte Bigeun verkündet, seine Regierung wolle prüfen, die Reisebeschränkungen für US-Bürger zu lockern, die humanitäre Hilfe für Nordkorea leisten. Dies wurde in Seoul auch als Signal Washingtons verstanden, die Verhandlungen mit der kommunistischen Führung Pjöngjangs voranbringen zu wollen.

Bei seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine Absicht zur „Denuklearisierung“ bekräftigt. Es gab jedoch bisher keine konkreten Zusagen, bis wann das Land sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen Washingtons aussehen.